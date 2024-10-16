رئيس "عربية النواب": العلاقات المصرية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا في العشر سنوات الماضية

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأتي للتأكيد على عمق العلاقات المصرية السعودية، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال العشر سنوات الماضية، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مهم وحساس؛ لما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات عديدة.

وأضاف «أباظة» في بيان له، أن زيارة «بن سلمان» إلى مصر تعزز التعاون والروابط الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، وكذلك التعاون بين مصر والسعودية في إطار تنفيذ المشروعات والاتفاقيات المشتركة ما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي والأهداف المرجوة منه.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الزيارة شهدت نقاشات بشأن القضية الفلسطينية، حيث إن الدبلوماسية المصرية والرياض يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث يلعب البلدان دورا محوريا في هذا الشأن.

وأكد، أن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، خاصة أن العلاقة بينهما تمتد لتاريخ طويل من الأخوة، وفي ضوء متانة العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض جاءت هذه الزيارة لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.