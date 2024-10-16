للمرة الثانية في أسبوع.. ضبط جاسوس يعمل لصالح إيران في إسرائيل

تعمل إيران على اجتذاب شخصيات إسرائيلية للعمل كجواسيس لصالح إيران والحصول على معلومات حساسة من الداخل الإسرائيلي أو استهداف شخصيات مهمة، حيث كشفت السلطات الأمنية الإسرائيلية عن ضبط جاسوس يعمل لصالح إيران مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جهاز الشاباك "الأمن الداخلي" توقيف إٍسرائيلي جندته إيران لاستهداف واغتيال شخصيات إسرائيلية مقابل الحصول على مبلغ يقدر بـ100 ألف دولار أمريكي.



صحيفة معاريف العبرية من جانبها قالت إن المشتبه به يدعى فلاديمير فارهوفسكي، ويبلغ من العمر 35 عامًا ويسكن في مستوطنة بيتح تكفا، وقد تواصل مع المخابرات الإيرانية من أجل تنفيذ مخطط إيراني في إسرائيل.



وكشفت التحقيقات التي نشرت معاريف جزءًا منها عن تفاصيل عملية التخابر، مؤكدة أن فارهوفسكي يواجه اتهامات خطيرة، حيث أجرى تواصلا مع المخابرات الإيرانية والتي طلبت منه شراء هاتف معين لتنفيذ مخططه لصالح إيران.



وأضافت التحقيقات أن الشخص سبق أن كتب شعارات مناهضة لإسرائيل على الحوائط في عدة مستوطنات، بجانب تمكنه من جمع معلومات دقيقة عن تحركات عدد من الشخصيات الإسرائيلية، كما حاولت إيران استخدامه لاغتيال أحد العلماء الإسرائيليين.

ولم تكن تلك هي الحالة الأولى، حيث سبق أن كشف جهاز الشاباك عن خطة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ووحدة "لاهاف 433" أحبطا مخططًا إيرانيًا لاستهداف واغتيال مسؤولين إسرائيليين في جهاز الأمن الداخلي.

وقال موقع والا العبري إن الجاسوس الإسرائيلي يدعى موتي مامان، وكان يخطط لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو بجانب وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس جهاز الأمن الداخلي شين بيت.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشخص من مستوطنة رمات غان، كان يعمل كمشغل لخلية التجسس الإيرانية لصالح إسرائيل، حيث عملت تلك الخلية على الكتابة على الجدران بتوجيه رسائل لإسرائيل، واستهداف شخصيات أمنية إسرائيلية بارزة.