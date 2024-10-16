محافظ كفرالشيخ: تحرير 5 محاضر لمخالفات تموينية

تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرياض، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

أسفرت الحملة عن 5 تحرير محاضر لمخالفات تموينية بالرياض، تضمنت « 3 محضر عدم اعطاء بون، ومحضرين متنوع)»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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