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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"شؤون الأسرى": الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل بالضفة الغربية الليلة الماضية

هيئة شؤون الأسرى
هيئة شؤون الأسرى
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أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين على الأقل بالضفة الغربية خلال الليلة الماضية.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال أجرت عمليات تحقيق ميداني مع نحو 60 مواطنا بمحافظتي الخليل ونابلس.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

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