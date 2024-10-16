ذكرى وفاة والدها.. ميريت عمر الحريري لـ"البوابة نيوز": ستبقى في القلوب

أحيت الفنانة ميريت عمر الحريري ذكرى وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك من خلال تصريح خاص لـ "البوابة نيوز".

ميريت عمر الحريري: اتمنى أكون عند حسن ظنك بي

وقالت ميريت: "وحشتني ونفسي تكون معايا وأنا بمر بمرحلة التمثيل علشان أسمع نصايحك و أتعلم من الأستاذ، اتمنى أكون عند حسن ظنك بي".

وعن أكثر المواقف التي أثرت في حياة الفنان الراحل عمر الحريري، ذكرت: " في وقت ما بعد حرب 67 و قلة الأعمال الفنية.. تم إعارته لإنشاء المسرح الشعبي في بنغازي ليبيا عام 68، وأصبح مديرًا للمسرح و مر بتجربة تدريس الأداء التمثيلي للموهوبين من أشقائنا الليبيين، وإنشاء المسرح بفرقته و قدم عروضا كثيرة لم يشارك إلا في القليل منها كممثل ولكن كمخرج ومديرًا للمسرح تجربة فريدة أثرت فيه فنيًا كثيرًا".

وأردفت ميريت: "ومن أحب الألقاب إلى قلبه أبو البنات، ثم الفنان، لأنه كان فنانًا بالفعل، ووجهت رسالة مؤثرة إلى والدها قائلة، والدي الغالي لقد كنت نعم الأب ونعم الفنان، لقد رحلت، بعد أن قدمت رسالتك كأب كاملة، أفتخر بأنك والدي، فقد عشت بإحترام، و ربيتني على الإحترام، أفتقدك وأعيش على ذكراك، وحشتني".

واختتمت رسالتها قائلة: " لقد رحلت بعد أن قدمت رسالتك كاملة كفنان، أحبك الناس، ولا يبقى إلا حب الناس بعد الرحيل، فأنت في القلوب و إن شاء الله ستبقى في القلوب".