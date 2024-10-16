المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على قوات يونيفيل

الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 12:11 م

قال الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، "إننا ندين العدوان الإسرائيلي على قوات يونيفيل ومحاولات الاحتلال لإجلائها من مواقعها".

ودعا الخطيب في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة بناء الدولة اللبنانية لتكون دولة قادرة على الدفاع عن سيادتها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أعلنت الجمعة الماضية، أن جنديين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبا في غارة إسرائيلية بالقرب من برج المراقبة الخاص بهما في جنوب لبنان، بينما هزت انفجارات القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام في المنطقة للمرة الثانية في 48 ساعة وسط مواجهات بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله.