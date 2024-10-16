إعلام النواب: زيارة ولى العهد السعودى لمصر تأتي في توقيت مهم

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة، وأنها تأتي في توقيت هام، وفي ظل تغيرات تفرض نفسها على الساحة العربية.

وأضافت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية، أن تلك الزيارة الهامة تساهم في تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية، كما أنها تطرقت للملفات المشتركة وتوحيد الرؤى بشأنها.

وأوضحت أمين سر اعلام النواب، أن الزيارة تمثل أهمية قصوى في بحث سبل الحفاظ على الأمن القومي العربي والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة ومدى أثرها على المنطقة، وتعزيز العلاقات للشراكة بين البلدين في كافة مجالات التعاون الثنائي.

وقالت "رشاد" أن العلاقات المصرية - السعودية، لها تاريخا طويلا من التعاون وجذورا ضاربة في عمق التاريخ، كما أن أواصر العلاقات عميقة عبر التعاون في مختلف المجالات، وللبلدين دور كبير في دعم الشعب الفلسطيني وجهوده لنيل حقوقه المشروعة.

وأكدت النائبة هند رشاد، دور البلدين وجهودهما مازالا يتواصلان لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني، كما أن القضية الفلسطينية بند أساسي ومصيري في كل الجهود الدبلوماسية لمصر والسعودية، مع دعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، واسترجاع الشعب الفلسطيني أراضيه.

وأضافت أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعود بالنفع على الجانبين باعتبارهما نواة الاقتصاد العربي، وتركيز الاستثمارات السعودية في مصر على قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، وجميعها قطاعات ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، ونجاحها يعكس حجم نجاح التعاون بين كلا البلدين.