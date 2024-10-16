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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

زلزال في تركيا.. سكان شمال سوريا يشعرون بالهزة الأرضية

زلزال في تركيا
زلزال في تركيا
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امتد تأثير زلزال تركيا، إلى مدن شمال سوريا، حيث ضربت هزة أرضية مدينة مالاطيا الواقعة في شرق تركيا بقوة 5.9 درجة، بحسب البيان الصادر عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ.

زلزال في تركيا

وأوضحت الهيئة التركية أنه لم ترد أي تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع في الساعة 10:46 صباحا (0746 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه في منطقة كالي على بعد حوالي 40 كيلومترا شرقي مدينة ملاطية.

وأشارت إلى أن "فرقنا في حالة تأهب وعمليات المسح الميداني مستمرة".

زلزال في شمال سوريا

وفي السياق نفسه، قالت وكالة أنباء الدولة التركية إن الزلزال شعر به أيضا سكان محافظات الحسكة ودير الزور وحلب في سوريا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 9 كيلومترات تحت الأرض.

 

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