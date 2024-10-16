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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير شبكة صرف الأمطار بنفق السكة الحديد بالمنصورة

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ التفقدية
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 قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة تفقدية بمدينة المنصورة اليوم الأربعاء، تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة صرف الأمطار بنفق السكة الحديد استعدادا لقدوم فصل الشتاء.

ووجه اللواء مرزوق لـ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بضرورة تكثيف العمالة القائمة علي العمل في تطوير النفق وذلك للانتهاء من الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد ضرورة تنفيذ بيان عملي لمجابهة تراكم المياه بالنفق والمنطقة المحيطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قبل قدوم الامطار حتي تكون كافة الاجهزة علي اتم الاستعداد للتعامل مع ايه تراكمات اأطار خلال فصل الشتاء،.

وفي ذات السياق، تفقد اللواء"مرزوق" جدارية سكه سندوب الجاري تطويرها، كما تفقد مساكن الجلاء ونفق الهابي لاند حيث اكد علي أهمية متابعة اعمال النظافة ورفع القمامة اولا بأول مشيرا إلي أن قضية نظافة وتحسين مستوي الخدمة في قطاع النظافة بالشوارع والميادين تأتي علي رأس الأولويات في جولاتي الميدانية .

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