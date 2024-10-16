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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشرقية: نقل سيدة مصابة في انفجار أنبوبة بوتاجاز لمستشفى حروق ههيا

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفي حروق ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، سيدة مصابه بحروق متعددة بالظهر والذراعين إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بقرية تابعة لمركز كفر صقر وتم عمل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكان للواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود بلاغا باستقبال مستشفي كفر صقر  المركزي  "ر م م"  18 عاما مقيمة بإحدى قري مركز كفر صقر مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالظهر والذراعين الأيمن والأيسر بنسبة 50% إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل المنزل.

وتم نقل المصابة إلى مستشفي ههيا للحروق لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة. 

الاسعافات الاولية العلاج اللازم انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مستشفى حروق ههيا