3 مايو.. "صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم" مؤتمر بحقوق عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة محمد صافي عميد الكلية، ورئيس المؤتمر العلمي السنوى للكلية بعنوان "صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم" وذلك خلال يومى ٣-٤ مايو ٢٠٢٥م بمقر الكلية حيث يناقش المؤتمر عدة محاور:

المحور الأول: الأسس الفنية للصياغة القانونية للعقود:

المحور الثاني: الأحكام الخاصة بصياغة

الاتفاقات والمعاهدات الدولية

المحور الثالث : آثار صياغة العقود والاتفاقات على التحكيم.

المحور الرابع: آثار صياغة اتفاقيات التسوية وضوابطها.

المحور الخامس: صياغة العقود والإشكاليات الناجمة عن حقوق الإدارة

المحور السادس: صیاغة العقود وحقوق والتزامات المستثمر.

يأتى المؤتمر اضطلاعا من الكلية بدورها في خدمة الوطن، ورغبة منها في تسليط الأضواء على هذا الشأن العلمى الهام الذي يتعلق بعصب الاقتصاد الوطني، وتقديم رؤية قانونية شاملة تتعلق به

و يأتى المؤتمر تحت رعاية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.