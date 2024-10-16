التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه في بئر بالشرقية

قررت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا إثر سقوطه في بئر مياه داخل مزرعة وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول " ماهر ر ع " 18 عامًا، ومقيم المنيا جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر سقوطه أثناء العمل في بئر مياه داخل مزرعة بناحية طريق سيكم بمركز بلبيس، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.