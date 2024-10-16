تحرير محضر لصاحب مخبز ببورسعيد منع حملة تموين من التفتيش

أقدم صاحب مخبز للخبز البلدي المدعم في محافظة بورسعيد، على منع مفتشي التموين المشاركين بحملة تموينية من القيام بعملهم في التفتيش والرقابة داخل المخبز.

وأكدت مديرية التموين، في بيان لها، أنه حُرر محضر لأحد المخابز لقيام صاحب المخبز بمنع أفراد الحملة التموينية من استكمال عملها من إجراءات التفتيش، بالإضافة إلى بيعه خبز حُر بخلاف المرخص له، بالمخالفة للتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017، كما أُخطرت النيابة العامة بالواقعة للتحقيق.

كما ضبطت الحملة أيضا تجميع صاحب مخبز حصة من الدقيق داخله بغرض الاتجار والتربح دون وجه حق، وحُرر محضر بالواقعة، كما تحررت 8 محاضر ضد مخابز لتلاعبهم في الأوزان القانونية لرغيف الخبز، و6 محاضر لمخابز لعدم مطابقتها رغيف الخبز للمواصفات القياسية، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة للتحقيق.