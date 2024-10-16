إيلون ماسك يتبرع لحملة ترامب بـ75 مليون دولار

أعلن أغنى شخص في العالم ومالك شركة سبيس إكس، إيلون ماسك، تبرعه لحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمبلغ 75 مليون دولار لصالح لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، طبقًا لما أعلنته ملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن ماسك أعلن التزامه بدعم المرشح الرئاسي الجمهوري الذي من المقرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل بعد أن قال في مارس إنه لا ينوي التبرع بالمال لأي حملة رئاسية.

وكان ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، قد أعلن عن دعم ترامب بعد لحظات من محاولة الاغتيال الأولى للمرشح الرئاسي الجمهوري في تجمع بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، حيث تبرع الملياردير بعشرات الملايين من الدولارات للجنة العمل السياسية التابعة له في أمريكا.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن ماسك كان على خشبة المسرح مع ترامب في بتلر، حيث عاد الرئيس السابق إلى مكان إطلاق النار لعقد اجتماع حاشد آخر في وقت سابق من هذا الشهر.

كما دعم ماسك جهود التعريف بحملة ترامب على موقع إكس ومهاجمة المنافس الرئاسي الديمقراطي كاملا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، والتي تخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.

وقال ماسك، إنه سيجري سلسلة من المحادثات في ولاية بنسلفانيا التي تمثل ساحة المعركة من الأربعاء حتى الإثنين المقبل.