بعثة لبنان بالأمم المتحدة تقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي

قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، التقى عددا من المسؤولين في إسرائيل.

وحذرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، من تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، موضحة أن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في غزة دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية بينها فتح المعابر مع القطاع.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

