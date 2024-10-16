اليوم.. "الثقافة" تعقد ندوة عن مسابقة تمثيل مصر ببينالي فينسيا للعمارة 2025

تعقد وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ندوة ومعرض مسابقة تمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة 2025، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 بقاعة عثمان بنقابة المهندسين برمسيس.

وتتضمن الندوة تعريف وعرض خبرات نجاحات سابقة، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية شعبة العمارة برئاسة الدكتور أحمد الزيات.

يذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري طرح مسابقة بينالي فينسيا للعمارة لتمثيل مصر في الدورة التاسعة عشر، والتي ستغلق باب التقدم في 18 نوفمبر 2024، ويطرح الجهاز المسابقة للمرة السادسة على التوالي، والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة 2025 وهو "collective lntelligens. Natural .artificial.

وتأتي فكرة طرح المسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر، حرصاً من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على الارتقاء المستمر بالمشاركة المصرية في المحافل الدولية.