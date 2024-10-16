ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

أسرة طلاب من أجل مصر تنظم مراسم تحية العلم وترديد النشيد الوطني بجامعة جنوب الوادي

أسرة طلاب من اجل
أسرة طلاب من اجل مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي نظمت اسرة طلاب من اجل مصر بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة مراسم تحية العلم وترديد النشيد الوطني تلبية لنداء الوطن ولتنمية قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة طلاب من اجل مصر والدكتور محمد همام مساعد رائد عام الأسرة والدكتورة بدرية حسن منسق فتيات الأسرة ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة وحشد طلابي كبير.

حيث نقل الدكتور محمد سعيد تحيات الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة للحضور الطلابي وتهنئته وترحيبه للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد وايضاً بمناسبة احتفالات اكتوبر المجيدة.

كما حث نائب رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة الاجتهاد في العملية التعليمية والالتزام بالقواعد والمعايير التي تحكم العملية التعليمية والبعد عن الشائعات وضرورة المشاركة في كافة الأنشطة الطلابية وتمثيل اسم الجامعة في كافة المحافل.

جامعة جنوب الوادي اسرة طلاب من أجل مصر انتصارات اكتوبر المجيدة