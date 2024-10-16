نائب وزير الصحة يناقش مقترح مبادرة الحد من السمنة

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء لجنة نظم الغذاء والتغذية بالوزارة، لاستعراض ملخص الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الاجتماعات السابقة، وصولًا إلى المسودة النهائية للاستراتيجية، كما تم مناقشة مقترح مبادرة الحد من السمنة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بضرورة الانتهاء من خطة عمل الوزارة للغذاء والتغذية في صورتها النهائية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض المسودة النهائية لخطة عمل الوزارة للغذاء والتغذية، والتي شملت جميع التعديلات والإضافات المقترحة من ممثلي القطاعات المختلفة أثناء المراحل السابقة، وتم مراجعة هذه التعديلات ومناقشة الملاحظات الخاصة بكل البنود والمحاور لإقرارها خلال الاجتماع، بالإضافة إلى التوافق على مراجعة بعض البنود من قبل ممثلي القطاعات المختلفة كل فيما يخصه.



وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع ناقش الخطوات المستقبلية الرامية إلى الانتهاء من الخطة في صورتها النهائية، ومن ثم دمجها بالخطة الوطنية للغذاء والتغذية، كما تم استعراض المحاور الرئيسية لمبادرة الحد من السمنة.

وتابع عبد الغفار، أن الدكتور عمرو قنديل أكد خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من التعديلات والصياغة النهائية للخطة الوطنية، وسرعة تجهيز عيادات مبادرة القضاء على السمنة، والتي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل في سبع محافظات كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الأطباء في 50 عيادة تابعة لوحدات الرعاية الأولية بالمحافظات المختارة.

كما نوه نائب وزير الصحة والسكان إلى ضرورة العمل على إنهاء خطة عمل مبادرة القضاء على السمنة، والتي تتضمن التشخيص السليم ووضع معايير علمية تضمن سلامة الغذاء والتغذية الصحية، ورفع الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، بالإضافة إلى مديري العموم وممثلي الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

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