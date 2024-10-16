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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقضاء محاكمة إسلام بحيري بالتصالح في قضية شيك بدون رصيد

إسلام بحيري
إسلام بحيري
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قضت محكمة جنح مدينة نصر، انقضاء محاكمة إسلام بحيري بالتصالح في اتهامه في قضية شيك دون رصيد .

كانت الأجهزة الأمنية المعنية، قد ألقت القبض على الباحث إسلام بحيري، وذلك عقب تأييد حبسه 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بإصدار شيكات دون رصيد.

 وفي وقت سابق، قررت المحكمة المختصة، تأييد حبس الباحث إسلام بحيري 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.

 وإسلام بحيري كان متهما في 5 قضايا شيكات بمنطقة أكتوبر، وتم صدور أحكام فيها لصالح خصومه، وعمل المعارضات اللازمة فيها، وكان سيتم صرفه من النيابة العامة وإخلاء سبيله إن لم يكن متهما على ذمة قضايا أخرى، إلا أنه بالكشف عليه تم التوصل إلى صدور حكمين قضائيين في منطقتي العجوزة ومصر القديمة ضده، وتم ترحيله إليهما لعمل المعارضات فيهما.

محكمة جنح مدينة نصر محاكمة إسلام بحيري قضية شيك دون رصيد