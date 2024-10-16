«المحامين» تعلن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمتقدمين الجدد

أعلنت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، عن مواعيد وكشوف جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد.

وكانت قد توقفت جلسات حلف اليمين منذ ما يزيد على ثمانية أشهر، في ظل وقف القيد لفترة معينة ثم فتحه بضوابط واشتراطات جديدة.

وتواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، "بدلة كاملة، والكرافته"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

وأخطرت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين المقيدين بالجدول العام الواردة أسماؤهم في الكشوف المعلنة على موقع النقابة، بضرورة استيفاء الأوراق اللازمة لنقل القيد إلى الجدول الابتدائي قبل المواعيد المحددة لكل ملف، وذلك تجنبًا للنقل التلقائي إلى جدول غير المشتغلين.