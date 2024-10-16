محافظ كفرالشيخ: الدفع بـ5 أوتوبيسات و80 سيارة سرفيس لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بدسوق

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حركة النقل والسير بالمواقف، حيث تم الدفع بـ5 أوتوبيسات و80 سيارة سرفيس إضافية، لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بمركز دسوق، خلال فترات الذروة، لمنع الازدحام، وحرصًا على سلامة ومستقبل أبنائنا الطلاب.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات أبنائنا طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية للمواقف، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بأوتوبيسات وسيارات إضافية بمعظم مواقف المحافظة لنقل الطلاب والأهالي أوقات الذروة.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لإستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.

ناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين للتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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