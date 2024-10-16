المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة الهواتف المحمولة بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 7 سنوات، تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة الساحل.

ونجحت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين .

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي واستخدام دراجة نارية في خطف الهواتف المحمولة وارتكاب 3 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات داخل محل سكن أحدهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.