اختل توازنه.. مصرع عامل سقط من الطابق السادس بالدقي

لقي عامل محارة مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السادس، أثناء عمله بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل محارة وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه أثناء عمله بالطابق السادس، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.