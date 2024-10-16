وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لسياسات التصعيد الإسرائيلية وعدوانها على لبنان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وحذر عبد العاطي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، مشددًا على موقف مصر الرافض لسياسات التصعيد الإسرائيلية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب قوات الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.