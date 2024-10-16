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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2025.. بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
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وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى القاهرة قادمة من موريتانيا، بعد خوض مباراة الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وفاز منتخب مصر بهدف ليحسم التأهل رسميا لبطولة كأس أمم إفريقيا، وتصدر مجموعته برصيد 12 نقاط جمعها من الفوز في 4 مباريات متتالية أمام كاب فيردي وبتسوانا ومباراتي موريتانيا.

وصول بعثة منتخب مصر

وترأس بعثة منتخب مصر في موريتانيا محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيما أنهى مسئولو العلاقات العامة باتحاد الكرة ممثلة في شعبان بسطاوي وشريف عبد العزيز جميع إجراءات وصول واستقبال البعثة وإنهاء الإجراءات.

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