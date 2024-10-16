جيش الاحتلال ينفذ حزاما ناريا بسلسلة من الغارات على بلدات جنوب لبنان

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، بتنفيذ جيش الاحتلال لسلسلة من الغارات الجوية العنيفة على بلدات زبدين والنبطية التحتا والنبطية الفوقا وكفر تبنيت وكفر جوز بالجنوب اللبناني.

وأضاف "مراسل الفضائية" في خبر عاجل اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حزامًا ناريًا بسلسلة من الغارات على النبطية ومحيطها في الجنوب اللبناني.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.