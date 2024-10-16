إحالة عاطلين للجنايات في قتل شاب بمشاجرة بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة، إحالة شخصين للجنايات في قتل شاب فى مشاجرة لخلافات الجيرة فى منطقة حدائق القبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المتهمين بقتل شخص بمنطقة حدائق القبة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى، بوقوع مشاجرة بين شاب شخصين ونتج عنها إصابة المجني عليه فى حدائق القبة، ونقل الى المستشفى وتوفى بداخلها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام عاطلين بالإعتداء عليه وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على المتهمين واعترفوا ارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما وأرشدوا عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.