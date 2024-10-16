ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في البحيرة

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، حيث يتوقع  انخفاضا جديدا فى درجات الحرارة.

وكما توقعت الهيئة، أن يسود المحافظة طقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

توقعت الهيئة، أن تشهد المحافظة اليوم طقسا مائلا للحرارة نهارًا، معتدلا ليلًا وفى الصباح الباكر، ويبلغ ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من 1 متر إلى 1.75 متر، وسرعة الرياح نحو 26 كيلو مترا فى الساعة، وتصل الرطوبة إلى 85% على المراكز الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث ستكون العظمى فى مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة 28 درجة والصغرى 21 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الارصاد الجوية البحيرة الطقس المتوقع الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الأربعاء درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة اليوم طقس اليوم الاربعاء محافظة البحيرة محافظة البحيرة اليوم محافظة اليوم مدينة دمنهور