انخفاض جديد بدرجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، حيث يتوقع انخفاضا جديدا فى درجات الحرارة.

وكما توقعت الهيئة، أن يسود المحافظة طقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

توقعت الهيئة، أن تشهد المحافظة اليوم طقسا مائلا للحرارة نهارًا، معتدلا ليلًا وفى الصباح الباكر، ويبلغ ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من 1 متر إلى 1.75 متر، وسرعة الرياح نحو 26 كيلو مترا فى الساعة، وتصل الرطوبة إلى 85% على المراكز الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث ستكون العظمى فى مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة 28 درجة والصغرى 21 درجة مئوية.