غدا.. تخفيف ضغوط المياه عن 5 مراكز لمدة 6 ساعات بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تخفيف ضغوط المياه عن مركز ومدينة بني عبيد بالكامل وأجزاء من مراكز دكرنس والمنصورة وتمي الامديد والمنزلة، وذلك غدا الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري في الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً من ذات اليوم.

وأضاف البيان، أن ذلك جاء للقيام بتنفيذ أعمال صيانة بلوحات الكهرباء بمرفق مياه ميت فارس، حيث أوضح التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه سيتم تخفيف ضغوط المياه عن مركز ومدينة بني عبيد بالكامل وعن عدد من القرى بمركز دكرنس تشمل قري الربيعات والمحمودية ومنشأة عبد الرحمن وعن قرية طناح بمركز المنصورة وعن قرى ظفر والربع وصدقا بمركز تمي الامديد وعن قرية عرب زيدان بمركز المنزلة.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين بمركز ومدينة بني عبيد والقرى المشار إليها بالمراكز المذكورة المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة وكذا جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار.