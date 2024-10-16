خبير علاقات دولية: القمة المصرية السعودية تأتي في توقيت حساس

قال عمرو حسين الباحث في العلاقات الدولية، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر والقمة التى عقدها مع الرئيس السيسي تأتى في توقيت حساس ومرحلة خطيرة تمر بها المنطقة بعد اتساع المواجهة بين إسرائيل وحماس في جباليا وكذلك المواجهة بين إسرائيل وحزب الله والضربات المتتالية بين الطرفين والمخالفات التى تتزايد من اندلاع مواجهة شاملة في المنطقة.

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية لـ"البوابة نيوز" أن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية لأنهما جناحا الأمة العربية اللذان يقودان المنطقة للأمن والاستقرار.

وأشار "حسين" إلى أن العلاقات المصرية السعودية في عهد الرئيس السيسي هى علاقة شراكة استراتيجية وكذلك علاقة تبادل اقتصادي واستثمارات والأقوى في الشرق الأوسط لما يتمتع به البلدان من تبادل ثقافي وعلاقات وأواصر الأخوة عبر التاريخ.