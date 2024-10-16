اليوم.. «محلية النواب» تناقش تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بالجيزة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، والتي صدرت قراراتها منذ 4 سنوات.

ووفقًا لطلب الإحاطة فقد تم بدء قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه لم يتم صرف سوى التعويض الاجتماعى فقط في كثير من المناطق ومتأخر صرف تعويض الأرض والمباني، للغالبية العظمى، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور.