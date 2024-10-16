محافظ الدقهلية يحيل 372 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأشار إلى أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 372 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبوالغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 296 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 76 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر تجميع دقيق ومحاضرعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر توقف عن الانتاج ومحاضر تصرف في دقيق و عدم وجود بون صرف واثبات مبيعات وهمية.

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الاسعار و محاضر عدم وجود شهاده صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانه محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر غش تجاري وقد تم التحفظ علي 180كجم لحوم بلدية و130 كجم منتجات لحوم و1000 لتر سولار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء مرزوق، أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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