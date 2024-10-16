أزمة نفسية تقود فتاة لإنهاء حياتها قفزا من الطابق السادس ببولاق

أنهت فتاة حياتها، قفزا من الطابق السادس لمرورها بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها قفزا من الطابق السادس لمرورها بأزمة نفسية جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.