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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فتاة حاولت تصويره عاريًا.. شاب يقفز من الطابق التاسع في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر قفزه من الطابق التاسع عقب احتجازه من قبل فتاتين داخل شقة سكنية ومحاولة تصويره عاريًا، بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

جثة طائرة وعلاقة عاطفية 

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في عقده الثالث، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي تربطه علاقة عاطفية بإحدى الفتيات وعقب علمه بسهرها بكافيه ذهب إليها وتعدى عليها بالضرب.

احتجاز وصور عارية

وفي سبيل الانتقام منه استعانت الفتاة بصديقتها وقاما باستدراج المتوفي واحتجازه داخل شقة سكنية بالطابق التاسع وتقيده وحاولا تصويره عاريا، إلا أنه قام بالقفز من الطابق التاسع، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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