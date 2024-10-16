صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.25%، ليصل إلى مستوى 30,966.9 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 2.05%، وصولًا إلى مستوى 3,251.6 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 2.41%، وصولا إلى 6,495.83 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 2.14%، وصولًا إلى 7,731.39 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 2.18%، ليصل إلى مستوى 10,946.92 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 1.37%؛ ليصل إلى مستوى 38,442.73 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.37%، مسجلًا 13,455.92 نقطة.