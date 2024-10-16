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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الإثنين

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 16 أكتوبر إلى يوم الإثنين المقبل، 21 أكتوبر، يستمر الانخفاض في درجات الحرارة. 

وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وفي أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وحار رطب نهارا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة اليوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى. 

ورياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. 
 

درجات الحرارة المتوقعة 

كما أوضحت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 28_30 درجة للعظمى ودرجات الحرارة الصغرى من 21 إلى 23 درجة.   

الارصاد اليوم درجات الحرارة