بالفيديو.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة وسقوط أمطار على بعض المحافظات خلال ساعات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة، بالأمس وذلك نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة في قيم درجات حرارتها.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن البلاد تتأثر أيضًا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءا من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض درجات الحرارة في معظم خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت، أن طقس فترة النهار مع وجود أشعة الشمس يكون ما بين المائل للحرارة والحار في معظم محافظات الجمهورية، ويشهد انخفاضات، وأن الانخفاضات في درجات الحرارة مستمرة لنهاية الأسبوع.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار ولكن هي أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط: "مطروح والعلمين والإسكندرية، السلوم، وبعض محافظات الوجه البحري وأن هذه الأمطار غير مؤثرة"، مؤكدة أن هذه الأمطار ستكون خلال يومي الخميس والجمعة.

وأكدت: أن هناك تحذيرات أثناء القيادة في الصباح بسبب وجود الشبورة المائية، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة.