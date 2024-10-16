الذهب يحقق مكاسب جديدة وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مقتربة من تسجيل مستويات قياسية جديدة، مع ترقب الأسواق لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية للحصول على إشارات جديدة بشأن دورة التيسير النقدي التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.27% إلى 2668.75 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% إلى 2684.4 دولار للأوقية.

واختتمت أسعار الذهب تعاملات، أمس الثلاثاء، على ارتفاع، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفعت بنسبة 0.5% أو 13.3 دولار إلى 2678.9 دولار للأوقية، بعدما لامست 2685 دولارًا أثناء الجلسة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، غدا الخميس، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.3% في سبتمبر مقارنة بـ 0.1% في أغسطس.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 31.63 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 1.2% إلى 996.20 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1013.01 دولار للأوقية.

