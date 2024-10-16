بالفيديو.. خبير أثري: التشغيل التجريبي للمتحف الكبير يهدف لتقديم أفضل تجربة سياحية

قال الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن بداية التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير يعد أكبر صرح ثقافي حضاري تقدمه الدولة للبشرية في القرن 21.

وأضاف "زيدان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن التشغيل التجريبي للمتحف انتهى منذ نحو عام على أجزاء بسيطة من المتحف، مثل منطقة المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم الذي يحتوي على أفضل 60 قطعة أثرية معبرة عن روعة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وتابع: أن المتحف المصري الكبير يشهد إضافة جزء آخر من التشغيل التجريبي، وهي عبارة عن قاعات عرض رأسية تتكون من 12 من أفضل القاعات الرئيسية في المتحف بمساحة نحو 18.8 ألف متر مربع مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في أسلوب العرض المتحفي من فتارين عرض متحفي وإضاءة وجرافيك وبطاقات شرح.

وأردف، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن قاعات العرض الرئيسية تحكي التاريخ المصري القديم ومنذ عصور ما قبل التاريخ، إذ يضم موضوعات مهمة تتحدث عن المجتمع والملكية والمعتقدات عند المصري القديم، مؤكدًا أن الهدف من التشغيل التجريبي الوقوف على تقديم أفضل تجربة سياحية يحتاجها إليها الزائر سواء المصري أو العربي أو الأجنبي.