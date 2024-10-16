اليوم.. راحة سلبية للاعبي الأهلي من التدريبات استعدادًا للسوبر المصري

منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصري للأبطال.

ويعود فريق الأهلي لاستئناف التدريبات غدا الخميس على ملعب "التتش" مكتمل الصفوف بعد انضمام اللاعبين الدوليين عقب العودة مع بعثة المنتخب من موريتانيا بعد خوض مباراة الجولة الرباعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإمارات عقب انتهاء مران غدا الخميس.

وتسافر بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء في رحلة السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.