الضرائب: تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة لتقديم خدمة متميزة للممولين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تقوم ببذل كل الجهد واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ توجيهات وزير المالية باستمرار تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بكافة المعلومات الضريبية مع الاعتماد على سُبل تصفح إلكتروني سهلة لتقديم خدمة متميزة للممولين.

وقالت “عبد العال”: إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تضمنت تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة www.eta.gov.eg وتزويده بكافة اصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وأدلة إرشادية وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كافة أطراف المجتمع الضريبي.



ولفتت إلى أنه يتم تحديث ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب وأية تعليمات أخرى، موضحة أن البحث عن كافة هذه المعلومات على الموقع يتم بسهولة من خلال إدخال سنة الإصدار، أو الموضوع أو رقم التعليمات.

وقالت: إن الموقع الإلكتروني للمصلحة هو النواة الرئيسية لكافة المعلومات المتداولة على كافة الصفحات الرسمية للمصلحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ( الفيسبوك ، وتويتر ، وانستجرام ، ولينكد ان ، واليوتيوب ، والتيك توك) لضمان دقة المعلومات وسلامتها كما يقوم فريق فني متخصص بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات والتعليقات التي ترد على هذه الصفحات على مدار 12 ساعة يوميا.

وأضافت: أن الموقع الإلكتروني للمصلحة يقدم خدمات الاستعلام والتي تُمكن الممول من معرفة بيانات انضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني أو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات وغيرها وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم ، كما يقدم الموقع الالكتروني أدلة التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة والتي توفر للممول كل المعلومات التي يحتاجها عن أي منظومة الكترونية يتم تطبيقها، كما يتيح الموقع الإلكتروني للمصلحة النماذج الضريبية وهي نماذج إلكترونية يقوم الممول بتحميلها إلكترونيًا وملء محتواها، ثم يقوم بتقديمها إلكترونيًا من خلال البوابة دون الحاجة الى الذهاب إلى المأمورية.

وأوضحت، أن الموقع الإلكتروني للمصلحة أصبح منصة مرجعية داخل وخارج المصلحة يتم الاعتماد عليه في الإعلان عن مواعيد و روابط ندوات التوعية الأون لاين التي تقدم للممولين يوميا ، إلى جانب النشر على كافة الصفحات الرسمية للمصلحة على منصات التواصل الاجتماعي ، وكذلك يتم الإعلان من خلاله عن موعد وموضوع برنامج مسئول على الهواء الذى أصبح أحد البرامج الهامة التي تنظمها المصلحة على صفحتها على الفيسبوك للتواصل المباشر مع الممولين من خلال شرح موضوع محدد وتلقي الأسئلة والإجابة عليها مباشرة خلال البث المباشر على مدار ساعة أسبوعيا.

من الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية :

www.eta.gov.eg

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية

https://www.youtube.com/@tax_egypt



الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt



الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:

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