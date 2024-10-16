ملاوي على حافة التهديد.. تصاعد مخاطر الإرهاب في قلب إفريقيا

في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية في إفريقيا، تتجه الأنظار نحو ملاوي، التي لطالما عُرفت بسلامها النسبي، لكن هناك مؤشرات جديدة تبرز مخاطر تسلل الجماعات المتشددة من المناطق المجاورة، خاصة مع تصاعد نشاط تنظيم داعش في كابو ديلجادو وموزمبيق، ومن خلال تحذيرات خبراء الأمن المحليين والدوليين، يتضح أن الملاويين قد يكونون على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة.

قلق

تتميز ملاوي على مر تاريخها بالسلام، مما جعلها بعيدة عن الأضواء العالمية، إلا أن الوضع في المنطقة يتغير، حيث شهدت القارة زيادة مقلقة في العنف على يد الجماعات المتطرفة بنسبة 60% منذ عام 2021.

وفي هذا السياق، يحذر " سكوت مورغان"، المحلل المستقل في قضايا الأمن الإفريقي، من أن التهديدات الإرهابية في ملاوي تتزايد.

وفي تقريره الذي نشره عبر شبكة «ميليتانت واير»، أكد أن الخطر الذي تواجهه ملاوي يأتي من الخارج، وليس نتيجة صراعات داخلية، فقد جعلتها حدودها القابلة للاختراق وموقعها الجغرافي ونقص الدعم الدولي عرضة للحركات المتطرفة.

وتقع ملاوي على بُعد 200 كيلومتر فقط من منطقتين تعانيان من الإرهاب المستمر، وهما محافظة كابو ديلجادو في شمال موزمبيق وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكلاهما يضم جماعات مرتبطة بتنظيم داعش.

أدلة إرهابية

وفي سبتمبر الماضي، قدم مسؤول من جهاز المخابرات الوطني أدلة على أنشطة إرهابية داخل ملاوي خلال منتدى في مانغوتشي.

وكسشف، بشرط عدم الكشف عن هويته، عن محاولات داعش لتجنيد مقاتلين من ملاوي ومن دول الجوار، وعرض اتصالات ومقاطع فيديو تتعلق بهذه الأنشطة، بما في ذلك استخدام الغابات في ملاوي كمعسكرات تدريب.

واحدة من المناطق المستهدفة

وكان قد سلط فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الضوء على الروابط بين المتمردين في كابو ديلجادو وجماعة تحالف القوى الديمقراطية، المرتبطة بتنظيم داعش في شرق الكونغو.

وفي تقريرهم لعام 2023، أشار الخبراء إلى أن الجماعتين عقدتا عدة اجتماعات منذ أواخر عام 2021 لمناقشة استراتيجيات العمليات وتكتيكاتها.

كما أشار سكوت مورغان ، إلى تزايد أهمية ولاية تنظيم داعش في الصومال ضمن الهيكل القيادي العالمي للتنظيم، مشيرًا إلى أن جميع فروعه في إفريقيا تخطط للتوسع. وذكر أن ملاوي تُعد واحدة من المناطق المستهدفة لهذا التوسع.

وذكرت صحيفة «ديلي تايمز» الملاوية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض القيادات كانوا في مهمة لتجنيد الشباب هناك، وان حكومة بلادهم تشعر بقلق كبير من التدفق المتزايد للأجانب إلى غابات مانغوتشي، مثل غابة ناميزيمو.

وكان قد حذر باتريك ثاويلي، رئيس لجنة الشؤون العامة، من أن الملاويين يجب أن يكونوا واعين لمخاطر الإرهاب التي تهدد دول مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (السادك).

وأكد خلال الاجتماع: "لا توجد دولة في مأمن من خطر الإرهاب؛ إنه تهديد حقيقي لملاوي وللمنطقة وللمجتمع الدولي".