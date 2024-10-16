النفط يعاود الارتفاع وسط قلق من الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى تسوية لها منذ أسبوعين عند إغلاق الأمس، في ظل توقعات بتراجع الطلب العالمي بسبب تباطؤ الاستهلاك في الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 0.38% إلى 74.53 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.43% إلى 70.88 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الخام أدنى تسوية لها منذ أسبوعين، أمس، عقب خفض وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، ليصل إلى 862 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري، بدلًا من توقعها السابق عند 903 آلاف برميل يوميًا.

بينما ساهمت المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط للارتفاع مجددا، وذلك وسط ترقب حذر بشأن الإمدادات من المنطقة التي تسيطر على جزء كبير من الإنتاج العالمي.

وتترقب الأسواق بيانات المخزونات في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن يصدرها معهد البترول في وقت لاحق، اليوم.

