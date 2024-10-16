ضمن مبادرة "بداية".. تعليم الفيوم ينفذ 43 ورشة عمل و18 ندوة

نفذت مديرية التربية والتعليم بالفيوم عدد من الفعاليات والندوات والأنشطة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، في ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والتي تضمنت:

التربية النفسية

- محاضرة بعنوان المواطنة، بمدرسة ياسر كمال تمام الابتدائية بشرق الفيوم.

- محاضرة بعنوان التفكير الإيجابي نحو المدرسة والتعلم، مدرسة المحمدية الإعدادية بنات بغرب الفيوم.

- برنامج فواصل للوقاية من الإدمان والتعاطي بين المراهقين، مدرسة طبهار الثانوية بأبشواي.

- ندوة بعنوان (المواطنة)، بمدرسة الشهيد ياسر كمال تمام بشرق الفيوم.

- محاضرة بعنوان التفكير الإيجابي نحو المدرسة والتعلم بمدرسة المحمدية الإعدادية.

التنمية المستدامة

- ندوة الغذاء الصحي والحفاظ على المياة بمدرسة السلام الابتدائية بشرق الفيوم.

- حملة الكشف عن الأنيميا وإجراء الفحص الشامل بمدرسة الشهيد عيد عبد البصير الابتدائية.

- ندوة عن التوعية الصحية (النظافة الشخصية والتغذية الصحية السليمة) بمدرسة محمد معبد الابتدائية بشرق الفيوم.

- ندوة عن التوعية الصحية (النظافة الشخصية وأضرار الزواج المبكر) بمدرسة المحمدية الإعدادية للبنات بغرب الفيوم.

- تطعيم وفحص طبي لطلاب مدرسة صقر أبو جليل.

- ورشة عمل عن تنمية الولاء والانتماء من خلال وحدات التدريب بالمدارس، بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بغرب الفيوم.

- ندوة توعية صحية عن "النظافة الشخصية وسن المراهقة" بمدرسة النهضة الإعدادية للبنات بشرق الفيوم.

- فحص طبي شامل بمدرسة القاياتي بسنورس.

- فحص طبي شامل بمدرسة البصير للتعليم الأساسي.

التربية الزراعية

- ندوة بعنوان "تربية النحل وأهميته" بمدرسة عبد الله بهنس بشرق الفيوم

التدريب

- تدريب السلامة والصحة المهنية (فريق السلامة - فريق فصل التيار الكهربائي - فريق الإخلاء - فريق الإطفاء - فريق الإستقبال - فريق عدم الارتداد)

المجال الصناعي

- ندوة عن أهمية الصناعة وريادة الأعمال بمدرسة سكينة أيوب الإعدادية بشرف الفيوم.

الموهوبين والتعلم الذكي

- ورشة عمل الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة الفيوم التجارية للبنات بغرب الفيوم.

- ورشة عمل للموهوبين بمدرسة الغريب بسنورس، (أكتوبر في عيون أبنائها)

الصحافة والإعلام التربوي

- برنامج إذاعي عن اليوم العالمي للصحة النفسية بمدرسة أبو جنشو التجارية، ومدرسة الشواشنة الثانوية بيوسف الصديق.

المسرح

- تنفيذ عدد من الأنشطة والتدريب على عروض الاحتفال بذكرى بانتصارات أكتوبر المجيدة الـ 51.

التربية الموسيقية

- الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ 51

المكتبات

- ندوة عن الانتماء والهوية ومبادرة بداية بمكتبة مدرسة المحمدية الإعدادية للبنات بغرب الفيوم.

- ورشة عمل بمكتبة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات بغرب الفيوم.

- محاضرة بعنوان "'انتصارات أكتوبر" بمدرسة الشواشنة الثانوية بيوسف الصديق.

التدريب

- تدريب حول حروب الجيل الرابع على الأمن بإدارة التدريب بيوسف الصديق.

الاقتصاد المنزلي

- ندوة عن النظافة الشخصية وأثرها على البيئة بمدرسة اسحق علي هيكل.

التربية الزراعية

- ندوة بعنوان "حلول مبتكرة لتكنولوجيا الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية" بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم.

إدارة طامية التعليمية

- تنفيذ 25 ورشة عمل للمعلمين المتعاقدين بالحصة، ومعلمي 30 ألف معلم في جميع التخصصات.

التربية الاجتماعية

- ندوة حول أمراض سوء التغذية والنحافة، بمدرسة بيهمو الإعدادية الحديثة بسنورس.

- ندوة عن مبادرة بداية بمدرسة بني عتمان الجديدة.

- ندوة عن النظافة بمدرسة بنين سنهور.

- معسكر دهان الأشجار بعلم مصر بمدرسة الجاية الخضراء.

المركز الإستكشافي للعلوم

- ورشة عمل تنمية بشرية عن (تنمية المهارات الشخصية لطلاب دمو الثانوية - كيفية تنمية المهارات الشخصية والاهتمام بالمظهر والسلوك والتعامل مع الأخر وطريقة التحدث والإنصات) بشرق الفيوم.

- تنفيذ 13 ورشة عمل بقرية الجوهرجي الغربي مركز يوسف الصديق بحضور عدد 346 من أبناء القرية بمقر المدرسة الابتدائية.

- ورشة عمل برامج الأوفيس للطلاب بالمرحلة الإعدادية.

- ورشة عمل صيانة حاسب آلي للمرحلة الابتدائية.

- ورشة عمل تجميع جهاز الكمبيوتر للمرحلة الابتدائية.

- ورشة عمل علمية بعنوان تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول الأربعة.

- ورشة عمل علمية حالات المادة.

- ورشة عمل توعية بعنوان (صحة المراهقات).

- ورشة عمل تنمية مهارات التركيز والتفكير.

- ورشة عمل تعلم مهارات الرياضيات (الأعداد والقيمة العددية والمكانية للأرقام).

- ورشة عمل أشغال فنية (عمل مجسمات بالفوم جليتر).

- ورشة عمل ورقيات وتعلم التلوين.

- ورشة عمل تنمية بشرية (سلوكيات إيجابية).

- ورشة عمل تعديل السلوكيات والمهارات الحياتية لمرحلة رياض الأطفال.

- تدريبات رياضية للأطفال والشباب ومهارات الدفاع عن النفس.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المبادرة، الذي ضم كل من وريحاب عريق، وكيل المديرية، وهشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومحمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمد عبد السلام، مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المديرية، وقسم التخطيط والمشروعات، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتنفيذ الأنشطة والتدريبات والندوات ضمن مبادرة بداية في جميع التخصصات والمجالات وفي جميع المراحل التعليمية بالمدارس.

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