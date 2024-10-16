الصحة الفلسطينية: العناية المركزة في مستشفيات غزة لا تعمل بسبب نفاد الوقود

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن العناية المركزة في المشافي لا تعمل بسبب نفاد الوقود، ولم تدخل أي مساعدات شمال قطاع غزة منذ 11 يومًا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن الإمدادات الطبية في المستشفيات محددة إلى جانب نقص الأدوية الخاصة منها التخدير.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 350 شهيدا ومئات المصابين إجمالي ما وصل إلى مستشفيات شمال قطاع غزة خلال 11 يوما مع استمرار العدوان الإسرائيلي، موضحة أن عددا من الجثامين بقيت في الشوارع والأزقة ولا تستطيع الطواقم انتشالها.