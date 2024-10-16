السوبر المصري.. أشرف داري مهدد بالغياب عن الأهلي أمام سيراميكا

أصبح أشرف داري مدافع الأهلي، مهددًا بالغياب عن مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

ويستعد الأهلي لبداية مشواره في بطولة كأس السوبر المصري حيث يلتقي مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري في الإمارات.

وتعرض أشرف داري للإصابة في الكاحل خلال تدريبات الفريق ولم يشارك في المران الجماعي أخر يومين وسط قلق من غيابه عن السوبر.

واشتكى أشرف داري في بداية تدريبات الكرة بألم في كاحل القدم وتم اراحته من خوض التدريبات الجماعية بتوصية من الجهاز الطبي خوفا من تفاقم الإصابة.

والد أشرف داري يكشف مصير اللاعب من السوبر

كشف زهير داري والد المغربي أشرف داري مدافع الأهلي موقف نجله من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وقال والد اللاعب المغربي في تصريحات تليفزيوينة: إن نجله تعرض لإصابة في كاحل القدم، موضحا أن اللاعب سيلحق بمباراة سيراميكا كليوباترا بشكل طبيعي وأن المشاركة أمر يرجع للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، حسب الرؤية واحتياجات الفريق.