وصول 5580 رأس عجول حية لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 56000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 820 شاحنة و150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 11500 طن بضائع، 409 شاحنة و128 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 44500 طن بضائع، 411 شاحنة و 22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LILY J على متنها 5580 رأس عجول حية بوزن 1950 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق واستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة دليلة.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة NJ MOON علي متنها 35000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3000 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا. كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة ALEXANDRA KOSAN علي متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.