بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على المنظمات المشاركة في بناء بؤر استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية، على أن تستهدف العقوبات سبع بؤر استيطانية أو منظمات، والتي تم فرضها بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان في بريطانيا.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي- في تصريح أوردته صحيفة (التلجراف) البريطانية، اليوم- "هذه التدابير ستسهم في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد ضرورة أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات حازمة؛ لوقف عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

كما شدد لامي على أنه "طالما استمر العنف من جانب المتطرفين دون محاسبة، ستواصل المملكة المتحدة والمجتمع الدولي التحرك".

ويأتي ذلك في أعقاب دعوات من وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون، لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.