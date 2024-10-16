اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، حيث يشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكرعلى جميع الأنحاء.

كما يشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة.