جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "توعية الطلاب بالاهتمام بالبيئة الخضراء والحفاظ على الطاقة المتجددة".

استهدف البرنامج طلاب مدرسة الشيخ زايد الإعدادية للبنات، فيما أشار الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، إلى أهمية الوعي البيئي لدى الطلاب ودورهم في حماية البيئة الخضراء من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف "مندور": أننا بحاجة إلى جيل واعٍ يفهم أهمية الحفاظ على البيئة، لأن مستقبل كوكبنا يعتمد على ما نقوم به اليوم من توعية ودعم للطاقات المتجددة.

كما تحدثت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن ضرورة الحفاظ على الطاقة المتجددة باعتبارها المصدر الأساسي للمستقبل.

وأشارت إلى أن استخدامنا للطاقة المتجددة يُقلل من الأثر البيئي ويساهم في استدامة الموارد الطبيعية لأجيال قادمة.

أدار البرنامج التدريبي الدكتور محمد صالح محمد علي، أستاذ مساعد قسم البساتين بكلية الزراعة، وتناول أهدافًا عدة من بينها التعريف بالتغيرات المناخية، أسبابها، ومقترحات لتقليل أضرارها، حيث شرح الفروقات بين المناخ والطقس، وتأثير الوقود الحفري على البيئة.

كما تناولت الجلسات دور النباتات في عملية البناء الضوئي وفوائد التشجير لزيادة الإنتاج الحيواني وتخفيف حدة التلوث البيئي.

من بين الفوائد التي تم تسليط الضوء عليها خلال البرنامج، أن الأشجار والنباتات تقوم بتخليص البيئة من ثاني أكسيد الكربون الضار وإنتاج الأكسجين الضروري للحياة، بالإضافة إلى دورها في توفير الغذاء والفيتامينات، وإسهامها في تنقية الهواء وخفض درجات الحرارة عبر التظليل ونتح الماء.

أشرف على تنظيم البرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وشاركت في البرنامج هيام محمد عبد العال، مديرة المدرسة، والأخصائيات الإجتماعية مها لطفي سالم، مرثا نصيف، وعبير أحمد محمد، إلى جانب دعاء السيد كمال من إدارة تدريب أفراد المجتمع.

يُعد هذا البرنامج ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها جامعة قناة السويس لتعزيز الوعي البيئي، في إطار رسالتها نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.